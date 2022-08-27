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Здоровье27 августа 2022 14:58

Уникальную операцию на черепе подростка провели петербургские нейрохирурги

Мальчику закрыли крупный дефект черепных костей
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Операция прошла успешно, мальчик скоро вернется к полноценной здоровой жизни. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Операция прошла успешно, мальчик скоро вернется к полноценной здоровой жизни. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Нейрохирурги Первой детской городской больницы в Петербурге провели уникальную операцию. Врачи сделали краниопластику 13-летнему мальчику, операция успешно прошла 24 августа. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

- Краниопластика – это операция, направленная на закрытие дефектов костей черепа и твердой оболочки мозга, - расшифровали термин в комздраве.

Специальная пластина-лоскут, созданный на 3D-принтере. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Специальная пластина-лоскут, созданный на 3D-принтере. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Уникальной корректировка черепного дефекта стала из-за масштабов - над таким крупным костным изъяном детским нейрохирургам еще не приходилось работать. Чтобы закрыть дефект, медики использовали уникальную модель лоскута. Ее создали специально по параметрам подростка на 3D- принтере РОСНАНО.

Операция прошла удачно, дефект полностью закрыли. С "обновленной" головой мальчик сможет вернуться к полноценной жизни и не вспоминать о недуге.