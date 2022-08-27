В воскресенье Петербург накроет шестая и последняя за лето рекордная жара

Воздух прогреется до +31 градуса. Самое то для заключительного заплыва в озере. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 28 августа, лето подарит Петербургу последний по-настоящему жаркий денек. Воздух в выходной прогреется до +29...+31 градуса, температура поставит шестой за лето рекорд. И, увы, уже последний. Такой прогноз сделал в своих соцсетях ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам эксперта, в последний раз настолько жарко в конце августа было аж в 1997 году. Да и то температура тогда не дотянула до +30 градусов. Уже с понедельника город постепенно будет накрывать осенним похолоданием.

- Ветры в атмосфере развернутся на северные румбы и температура будет понижаться. В первый день новой недели в Северной столице уже не выше +23...+25 градусов, и около +20 с небольшими дождями ожидается во вторник, - рассказал Михаил Леус.

Последний день августа и первое сентября окажутся совсем холодными после такого зноя - температура в этот день не превысит +12...+14 градусов. Это вступит в права отрицательная температурная аномалия, которая продержится до конца недели. Будет пасмурно и слегка дождливо.