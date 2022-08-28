В Петербурге ожидается рекордная жара до 31 градуса

В Петербурге вновь жара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жара не думает покидать Санкт-Петербург. В городе вновь ожидаются температурные рекорды. Об этом заявил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, - рассказал Михаил Леус. - Температура продолжит расти и окажется близкой к рекордному максимуму этого дня.

В Петербурге воздух прогреется до 31 градуса тепла, в Ленинградской области - до 32 градусов выше нуля. Ветер ожидается юго-западный до 3-8 метров в секунду.

К слову, суточный рекорд температуры 28 августа последний раз был установлен четверть века назад. В тот день воздух прогрелся до +29,8 градусов.

Жара спадет в Петербурге уже в понедельник, 29 августа. Температуру должны изменить северные ветры.