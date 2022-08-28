На КАД образовалась пробка из-за ДТП с участием фуры

Авария на КАД Фото: ДТП и ЧП Петербург

ДТП на КАД в Петербурге произошло ночью перед съездом на Мурманское шоссе. По словам очевидцев, на кольцевой дороге «ГАЗель» на полном ходу влетела под фуру. Доставать из искореженной машины водителя пришлось спасателям.

- ДТП произошло на внутренней стороне КАД, - рассказывают очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербурга. - Водителя вырезали из машины спасатели. Скорая, пожарные и полицейские на месте.

Судя по фото с места происшествия, на КАД из-за аварии образовалась пробка.

Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. О состоянии пострадавшего водителя не сообщается.