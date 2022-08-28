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Происшествия28 августа 2022 10:44

В Петербурге трое мужчин с оружием выгнали хозяина квартиры на улицу

Полиция ищет одного из нападавших
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Полиция ищет третьего нападавшего

Полиция ищет третьего нападавшего

Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычное нападение произошло накануне вечером в Выборгском районе Петербурга. Трое парней 17, 18 и 44 года пришли с пневматическим пистолетом в квартиру к 23-летнему мужчину и выгнали его на улицу. Там один из мужчин выстрелил в хозяина квартиры.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен ранее судимый 44-летний мужчина, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Двое других участников нападения уже задержаны. Они стали фигурантами дела о мелком хулиганстве.