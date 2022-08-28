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Происшествия28 августа 2022 11:06

Двух мигрантов, укравших из «Ленты» 135 пачек сливочного масла, отправили в СИЗО в Петербурге

Мужчины хотели продать его за тысячу рублей
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Мужчин отправили в СИЗО

Мужчин отправили в СИЗО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое мигрантов из Узбекистана, казалось, придумали идеальный бизнес-план. Они решили украсть из «Ленты» 135 упаковок сливочного масла. Дело в том, что у них уже и покупатель был, готовый выложить за все... тысячу рублей! Сказано - сделано. Но все у них пошло не по маслу...

Жертвой дерзкого нападения стал магазин на улице Руставели. Двое мигрантов умудрились вынести из него сливочного масла на 25,6 тысяч рублей. Правда, дорожка эта оказалась довольно скользкой. Вскоре их задержали и возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". А затем отправили в суд.

- В суде молодые люди просили в страже отказать, оштрафовать их и выдворить, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге дерзких грабителей отправили в СИЗО. Им грозит до 7 лет колонии.