Педофила, засунувшего руку в шорты 10-летней школьницы, отправили в СИЗО в Петербурге

Мужчину отправили в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге отправили под арест мужчину, пристававшего к школьнице на Гражданском проспекте. Мужчина засунул руку в шорты 10-летней девочке и потрогал ее за ягодицу. Вскоре его задержали и возбудили уголовное дело.

- В суде мужчина пояснил, что плохие люди его оговаривают, и, вообще, ему надо пить таблетки. Просил "подписку о невыезде с электронным браслетом", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако суд решил, что таблетки ему лучше пить в СИЗО. Под арестом он будет до конца октября.