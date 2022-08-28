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Происшествия28 августа 2022 12:36

Педофила, засунувшего руку в шорты 10-летней школьницы, отправили в СИЗО в Петербурге

Сам мужчина заявил, что ему надо пить таблетки
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Мужчину отправили в СИЗО

Мужчину отправили в СИЗО

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге отправили под арест мужчину, пристававшего к школьнице на Гражданском проспекте. Мужчина засунул руку в шорты 10-летней девочке и потрогал ее за ягодицу. Вскоре его задержали и возбудили уголовное дело.

- В суде мужчина пояснил, что плохие люди его оговаривают, и, вообще, ему надо пить таблетки. Просил "подписку о невыезде с электронным браслетом", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако суд решил, что таблетки ему лучше пить в СИЗО. Под арестом он будет до конца октября.