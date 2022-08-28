«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:0

"Зенит" выиграл в Екатеринбурге Фото: Вячеслав Евдокимов

"Зенит" разгромил "Урал" во время выездного матча в Екатеринбурге. Все четыре гола сине-бело-голубые забили во втором тайме. Первый мяч в сетку противника заколотил Малком. В этом матче он отличился дважды.

Следом за ним на 54-й минуте матча гол забил Андрей Мостовой. Четвертый мяч в сетку ворот отправил Родригао.

Сейчас клуб из Петербурга продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Следующий матч "Зенит" проведет в среду, 31 августа. Сине-бело-голубые сыграют с «Факелом».