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Спорт28 августа 2022 13:21

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:0

Сине-бело-голубые все голы забили во втором тайме
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
"Зенит" выиграл в Екатеринбурге Фото: Вячеслав Евдокимов

"Зенит" выиграл в Екатеринбурге Фото: Вячеслав Евдокимов

"Зенит" разгромил "Урал" во время выездного матча в Екатеринбурге. Все четыре гола сине-бело-голубые забили во втором тайме. Первый мяч в сетку противника заколотил Малком. В этом матче он отличился дважды.

Следом за ним на 54-й минуте матча гол забил Андрей Мостовой. Четвертый мяч в сетку ворот отправил Родригао.

Сейчас клуб из Петербурга продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Следующий матч "Зенит" проведет в среду, 31 августа. Сине-бело-голубые сыграют с «Факелом».