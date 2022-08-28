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Общество28 августа 2022 13:53

В Петербурге почти 30 тысяч человек болеют коронавирусом

Большая часть зараженных лечится дома
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Число больных ковидом почти достигло 30 тысяч

Число больных ковидом почти достигло 30 тысяч

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заражено коронавирусом почти 30 тысяч человек. Такие данные приводятся в справке городского правительства. На амбулаторном лечении сейчас находятся 27 тысяч человек, в стационарах - 2 297 больных.

Зв последние сутки коронавирусом заразились 4 269 человек, умерло 22 пациента. В городе сейчас развернуто 3 тысячи коек для больных ковидом.

В реанимации с коронавирусом сейчас находятся 199 пациентов, на ИВЛ - 55. Власти напоминают о необходимости вакцинировать и ревакцинироваться.