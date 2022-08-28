В Петербурге почти 30 тысяч человек болеют коронавирусом

Число больных ковидом почти достигло 30 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заражено коронавирусом почти 30 тысяч человек. Такие данные приводятся в справке городского правительства. На амбулаторном лечении сейчас находятся 27 тысяч человек, в стационарах - 2 297 больных.

Зв последние сутки коронавирусом заразились 4 269 человек, умерло 22 пациента. В городе сейчас развернуто 3 тысячи коек для больных ковидом.

В реанимации с коронавирусом сейчас находятся 199 пациентов, на ИВЛ - 55. Власти напоминают о необходимости вакцинировать и ревакцинироваться.