Умер Валентин Эльбек, президент фонда исторической фотографии

Погибший был коллекционером и меценатом Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге на 86 году жизни скончался Валентин Эльбек. О смерти президента Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы сообщают коллеги. Валентин Евгеньевич был коллекционером и меценатом, он занимался организацией выставок мастеров живописи.

- Врач по образованию, некоторое время занимавший пост главного инфекциониста Ленинградской области, последнюю четверть века он посвятил восстановлению документальных архивов, связанных с деятельностью знаменитого фотомастера, - сообщает культурный центр Елены Образцовой.

О дате похорон пока не сообщается.