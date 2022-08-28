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Общество28 августа 2022 16:41

Умер Валентин Эльбек, президент фонда исторической фотографии

Коллекционер скончался на 86 году жизни
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Погибший был коллекционером и меценатом

Погибший был коллекционером и меценатом

Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге на 86 году жизни скончался Валентин Эльбек. О смерти президента Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы сообщают коллеги. Валентин Евгеньевич был коллекционером и меценатом, он занимался организацией выставок мастеров живописи.

- Врач по образованию, некоторое время занимавший пост главного инфекциониста Ленинградской области, последнюю четверть века он посвятил восстановлению документальных архивов, связанных с деятельностью знаменитого фотомастера, - сообщает культурный центр Елены Образцовой.

О дате похорон пока не сообщается.