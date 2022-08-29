Гроза и до плюс 25 градусов будет в Петербурге 29 августа

Последний жаркий день лета ждет Петербург 29 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето подходит к концу, да и жаркий день остался в запасе всего один. В понедельник, 29 августа 2022 года, в Санкт-Петербурге все еще ожидается очень теплая погода, но погода начнет резко меняться за счет холодного ветра и гроз. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона, а в северной части региона скажется воздействие атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области значительно теплее - плюс 20-25 градусов, а на юге области до плюс 30 градусов. Ветер ожидается северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Со вторника начнется резкое похолодание - всего 16-18 градусов.