Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 5:02

Рекорд жары установила погода 28 августа в Петербурге

Температура побила рекорд 1997 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Рекорд жары побила погода 28 августа в Петербурге

Рекорд жары побила погода 28 августа в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Август уходящего лета стал очень жарким и "урожайным" на рекорды. За месяц было побито уже четыре температурных рекорда. Так, 28 августа 2022 года, в последнее воскресенье уходящего лета, воздух прогрелся очень сильно, перешагнув отметку в плюс 30 градусов. Таким образом, это 28 августа стало самым жарким за всю историю. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 28 августа он составляет плюс 30,7 градусов, что на 0,9 градусов выше, чем было в этот день в 1997 году, - сообщил синоптик.

Наслаждаться теплом жителям города осталось лишь один день. 29 августа в Петербурге до плюс 25 градусов, по области даже до плюс 30. Однако уже во вторник вместе с северным ветром придут холода.