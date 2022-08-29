Коляску с ребенком и бутылкой водки нашли на берегу Финского залива в Петербурге

Коляску с ребенком и бутылкой водки нашли на берегу в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прохожие нашли коляску с ребенком и бутылкой водки. В Красносельком районе отдыхающие прогуливались вдоль Невской губы и услышали громкий плач малыша. Заметив коляску, они подошли поближе и увидели в ней мальчика, на вид года-полутора лет, и вызвали полицию. Об этом 28 августа 2022 года пишет АН "Оперативное прикрытие".

- Прохожие обратили внимание на коляску, оставленную на берегу Невской губы, напротив дома 82 по улице Маршала Казакова, в которой громко плакал мальчик, - сообщает источник.

В коляске рядом с ребенком лежала наполовину пустая бутылка водки, а также документы 28-летней уроженки Псковской области, которая оказалась материю малыша.

Известно, что еще в октябре прошлого года нерадивую мать привлекали к отвественности за неисполнение родительских прав. Ребенок с октября по январь находился в психоневрологическом доме ребенка, после чего его вернули матери. Сейчас проводится проверка. Нашли ли мать мальчика, не сообщается.