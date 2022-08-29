Первое корги-кафе в Петербурге закрыли после многочисленных жалоб Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закрылось первое в городе корги-кафе после жалоб активистов. Заведение проработало только неделю, так как активисты вступились за права и безопасность животных. Об этом 28 августа 2022 года сообщили в "Севкабель Порт", где располагалось собачье кафе.

- На данный момент "Севкабель Порт" приостановил деятельность Corgi Club. Первоначальная концепция проекта нового резидента не совпала с реализуемой. Предполагалось, что это станет специализированным клубом любителей корги, где владельцы и их питомцы общаются и проводят время вместе, - рассказали в пресс-службе пространства.

Со слов активистов, владелица заведения купила несколько собак, чтобы гости кафе могли их тискать. Но горожане взбунтовали против такой идеи контактного зоопарка.

- Кафе с собаками - живодерство. Семь корги в таком ритме жизни очень быстро могут превратиться в семь измученных и опасных собак.