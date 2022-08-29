Три человека погибли в ДТП с фурой на Софийской овощебазе в Петербурге

Легковушка влетела под фуру на Софийской овощебазе в Петербурге, трое погибли Фото: СОЦСЕТИ

Очень жесткая авария произошла на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге. Трагедия с тремя погибшими произошла вечером 28 августа 2022 года. Со слов очевидцев, пять человек сели в автомобиль "Шевроле Ланос" и поехали по территории опустевшей базы на большой скорости. В итоге машина врезалась в фуру. Об этом свидетели рассказали в социальной сети.

- На Софийской овощебазе пять человек в "Шевроле Ланос" разогнались и влетели в припаркованную фуру. Трое погибли на месте, двое в тяжелом состоянии увезены в больницу, - рассказали очевидцы.

Местные жители в комментариях удивились, почему автомобиль ехал на большой скорости по овощебазе, где в основном движение машин не более 20 километров в час. Видимо мужчинам не терпелось уехать с рынка, поэтому они "втопили" газ в пол.

На место аварии прибыли спасатели, чтобы достать пострадавших и погибших из машины. Проводится проверка.