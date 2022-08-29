Видео жесткого ДТП с тремя погибшими на Софийской овощебазе в Петербурге попало в сеть

На видео попал момент жесткого ДТП с тремя погибшими на Софийской овощебазе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На видео попал момент жесткого ДТП с тремя погибшими на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге. Все происходящее засняли камеры наблюдения, установленные на улице. Трагедия произошла вечером 28 августа 2022 года. На кадрах видно, как "Шевроле" на большой скорости несется по территории базы, обгоняя другие автомобили.

- "Шевроле Ланос" въехал в фуру. Трое погибли на месте, двое в тяжелом состоянии увезены в больницу, - рассказали очевидцы.

На видео видно, как автомобиль проезжает по территории, между постройками. Перед ним медленно едут еще две машины. Однако водитель "Шевроле" решил обогнать всех, но в итоге не справился с виражами. Машину сильно занесло и она вошла правой стороной в угол задней грузовой части фуры.

К машине сразу же подбежали люди. В салоне авто в момент столкновения были пять человек. Троих достали уже мертвыми.