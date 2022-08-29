На КАД у развязски с ЗСД Петербурга перекроют движение с 31 августа на 1 сентября

На КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей четыре раза за ночь будут полностью перекрывать движение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей в Санкт-Петербурге полностью перекроют движение с 31 августа на 1 сентября 2022 года. Проезд будет перекрываться четыре раза в течение ночи в среднем по 15 минут каждый раз. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В ночь с 31 августа на 1 сентября на данном участке трассы будут проходить работы по демонтажу металлической опоры над проезжей частью КАД. Для безопасности рабочих и автомобилистов четыре раза планируется полное перекрытие движения, - рассказали дорожники.

Так, перекрытия запланированы с 00:00 до 00:15; с 01:30 до 01:45; с 03:00 до 03:15 и с 04:30 до 04:45 часов. На это время автомобилистам рекомендуется выбирать другие пути обхода.