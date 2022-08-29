Ребенок попал в реанимацию после падения с качелей на Крестовском острове в Петербурге

Ребенок упал с качелей и попал в реанимацию в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге семилетний ребенок упал с качелей на Крестовском острое и очень серьезно покалечился. Инцидент произошел в десятом часу вечера 28 августа 2022 года в зоне отдыха у Южной дороги. Травмы оказались очень серьезными, поэтому мальчика госпитализировали прямиком в отделение реанимации. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Семилетний мальчик качался на качелях в зоне отдыха на Крестовском острове. Примерно в 21:30 часов он сильно раскачался и упал с качелей. При этом качели по инерции продолжили двигаться и ударили ребенка прямо по спине, - рассказал источник.

Родители малыша вызвали сразу скорую помощь, которая доставила ребенка в Детскую больницу №2. Мальчик был в очень тяжелом состоянии. У него закрытая травма живота, ушиб печени и правой почки, ушиб поясницы, а также закрытый перелом левой голени.