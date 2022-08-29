Фура разорвала на части «Газель» в ДТП на КАД Петербурга

«Газель» разорвало на части в ДТП с фурой на КАД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Настоящее "месиво" произошло на КАД в Санкт-Петербурге. На Большом Обуховском мосту фура протаранила "Газель", буквально разорвав ее на части. Авария произошло в ночь на 29 августа 2022 года. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Газель" заезжала на мост со стороны Рыбацкого. Говорит, что фура в этот момент была далеко, - рассказал очевидец.

Со слов водителя фуры, он уснул за рулем. Машина полетела вперед и догнала "Газель". От удара грузовичок перевернулся, а его кабина разлетелась на части.

Благо, после такого мощного столкновения все участники аварии остались живы и отделались небольшими травмами.

- Водитель фуры признал вину. Перевернул "Газель" и отвез на стоянку, - рассказали свидетели.

Официальной версии аварии пока что нет. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.