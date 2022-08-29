Главный синоптик Петербурга напугал резким похолоданием до плюс 11 градусов в последний день лета

Резкое похолодание и дожди начнутся в Петербурге с 31 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До конца лета осталось три дня, однако осенняя погода в Санкт-Петербург прийдет раньше. Уже 30 августа 2022 года температура воздуха опустится до плюс 17 градусов, а с середины недели начнется настоящее похолодание, да еще и с дождями. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Похолодание значительное, начиная с середины недели, дневная температура в плюс 11-13 градусов с дождем и северным свежим ветром будет казаться осенью, особенно после 30 градусной жары прошедших выходных, - отметил синоптик.

Холод и дожди придут в Петербург надолго, как минимум до начала следующей недели, когда температура хоть немного поднимется до 17 градусов. Поэтому самое время встречать осень, готовить теплые вещи и непромокаемую обувь.