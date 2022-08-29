Две тысячи литров паленой водки ликвидировали полицейские в Кировском районе Петербурга

Бутылки были обклеены этикетками известных брендов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Мечту любого алкоголика обнаружили полицейские в Кировском районе Петербурга. В гаражах на проспекте Народного Ополчения нашли подпольный склад, где хранилась паленая водка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Суррогат уже разлили по бутылкам и обклеили этикетками узнаваемых российских брендов, словом, подготовили к полноценной продаже. По подсчетам полиции, владельцы цеха планировали выручить с двух тысяч литров спиртного более 200 тысяч рублей. Правоохранители изъяли не только сотни бутылок, но и поддельные федеральные акцизные марки.

– По результатам экспертизы следователи УМВД России по Кировскому району возбудили уголовное дело по части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), – сообщили в пресс-службе ведомства.

Предположительно, хозяином водочного склада оказался 53-летний выходец из страны ближнего зарубежья. Он продавал суррогат через торговые «точки» своих приятелей. Сейчас мужчина задержан.