Финское консульство в Петербурге начнет принимать документы на визы раз в неделю с 1 сентября

Финское консульство будет принимать документы на визы с 1 сентября только по понедельникам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финское консульство, как и обещало, очень сильно сократит количество принимаемых документов на оформление визы. Начиная с 1 сентября прием заявлений на визу в консульстве в Санкт-Петербурге будет проходить только по понедельникам. Такие же ограничения будут действовать в Москве, Петрозаводске и Мурманске. В других городах России оформление финских виз больше не будет. Таким образом прием заявлений сократится до 500 штук в день. Об этом рассказали в МИДе страны.

- Визовые заявления следует подавать в категории, соответствующей цели вашей поездки, - говорится в сообщении ведомства.

Ограничение распространяется только на туристическую визу. Прием рабочих и других виз осуществляется по обычному графику. А тех, кто подал документы с неправильной категорией цели поездки, или отправил документы в не приемный день, будут отправлять бронировать новое время и дату.