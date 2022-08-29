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Общество29 августа 2022 10:11

Финское консульство в Петербурге начнет принимать документы на визы раз в неделю с 1 сентября

Документы можно будет подать только по понедельникам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Финское консульство будет принимать документы на визы с 1 сентября только по понедельникам

Финское консульство будет принимать документы на визы с 1 сентября только по понедельникам

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финское консульство, как и обещало, очень сильно сократит количество принимаемых документов на оформление визы. Начиная с 1 сентября прием заявлений на визу в консульстве в Санкт-Петербурге будет проходить только по понедельникам. Такие же ограничения будут действовать в Москве, Петрозаводске и Мурманске. В других городах России оформление финских виз больше не будет. Таким образом прием заявлений сократится до 500 штук в день. Об этом рассказали в МИДе страны.

- Визовые заявления следует подавать в категории, соответствующей цели вашей поездки, - говорится в сообщении ведомства.

Ограничение распространяется только на туристическую визу. Прием рабочих и других виз осуществляется по обычному графику. А тех, кто подал документы с неправильной категорией цели поездки, или отправил документы в не приемный день, будут отправлять бронировать новое время и дату.