Жители Петербурга рассказали о появившихся из-за работы вредных привычках

Петербуржцы рассказали, какие вредные привычки появились у них из-за работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга рассказали о вредных привычках, которые появились у них из-за работы. Горожане отмечают, что порой из-за работы сильно переживают, накручивают себя. В итоге начинают поедать сладкое, курить или даже употреблять алкоголь. 29 августа 2022 года своим исследованием поделился сервис оп поиску вакансий hh.ru.

- Половина участников опроса в Петербурге заявили, что из-за работы постоянно накручивают себя и нервничают даже дома. Отметим, что это один из самых высоких показателей по стране. На втором месте по числу ответов петербуржцев – нарушение режима сна из-за работы. На третьем – недостаток активности, - говорится в исследовании.

Треть опрошенных признались, что из-за работы много едят сладкого, фастфуда и в целом начинают переедать. Около 20 процентов начали курить, а 16 процентов чаще употреблять спиртное. Причем, чаще всего курить и выпивать из-за работы начинают студенты и начинающие специалисты.