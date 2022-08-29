Мужчина упал в кипящий асфальт в Петербурге

Петербуржец получил ожоги, упав в горячий асфальт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге мужчина получил серьезные ожоги, упав в только что уложенный и еще кипящий асфальт. Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 августа 2022 года, на углу улицы Передовиков и Индустриального проспекта во время стычки 49-летнего мужчины с каким-то неизвестным прохожим. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На углу улицы Передовиков и Индустриального проспекта у мужчины произошел конфликт с неизвестным. В стычке он упал на горячий асфальт, - рассказал источник.

Пострадавший выбрался из горячего асфальта. К нему приехала машина скорой помощи и госпитализировала в НИИ имени Джанелидзе. У пациента оказался термический ожог 1-2 степени предплечья и обеих рук. Общая площадь ожогов около 5 процентов тела.

В больнице мужчине сделали перевязку и опустили домой лечиться.