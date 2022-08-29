Роспотребнадзор Петербурга рекомендовал ограничить школьников в использовании смартфонов и компьютеров до 120 минут в день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рекомендовал ограничить школьников в использовании смартфонов, компьютеров и планшетов. В ведомстве пояснили, что 30-50 процентов детей приобретают близорукость в школьные годы. Поэтому важно контролировать время использования гаджетов, чтобы меньше напрягать глаза и беречь зрение. Об этом в управлении рассказали 29 августа 2022 года.

- В качестве мер профилактики рекомендуется рациональное дозирование времени работы с электронными средствами обучения и гаджетами. Рекомендуется также ежедневное выполнение гимнастики для глаз, - отметили в ведомстве.

Так, рекомендуется, чтобы в день для 1-2 классов время работы с компьютером не превышало 40 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов - 50 минут в школе и 90 минут дома, с 5 по 9 класс 60 минут в школе и 120 минут дома, а для старшеклассников 70 минут в школе и 170 минут дома.