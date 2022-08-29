Суд арестовал женщину убившую собаку на детской площадке в Петербурге

Суд отправил в СИЗО женщину убившую собаку на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину, забившую насмерть собаку на детской площадке. Заседание по уголовному делу состоялось 29 августа 2022 года. Следствие ходатайствовало о том, чтобы 29-летнюю живодерку отправили в СИЗО в том числе, потому что зверское убийство происходило на глазах детей.

- Около часа дня 27 августа обвиняемая, находясь во дворе дома 32/1 по проспекту Сизова, нанесла множество ударов ногой в область спины и головы собаке по кличке Санта, породы метис, таким образом нанесла травмы не совместимые с жизнью, после чего собака скончалась, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

При этом женщина знала, что в этот момент зверское убийство собаки видит трехлетний ребенок.

По данным следствия, у женщины нет постоянного места проживания в Петербурге и Ленобласти. Обвиняемая уверяет, что работает в пивном магазине, но никаких официальных документов, подтверждающее это, нет. Ее отправили под стражу по 26 октября.