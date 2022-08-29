До 15 мм дождя выпадет в Петербурге 30 августа

Дожди зальют Петербург в конце лета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето в Санкт-Петербурге закончилось. И хоть еще остается пара дней, но с 30 августа 2022 года в городе резко похолодает, подует северный ветер и пойдут дожди. Во вторник ожидается большое количество осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Небо затянут плотные облака, пройдут дожди и днем уже лишь около плюс 16-18 градусов. За сутки может выпасть до 10-15 мм осадков, что составляет около четверти от месячной нормы сентября, - отметил синоптик.

Последний день августа станет еще более холодным - всего 12-14 градусов. Дожди продолжат поливать город. Ожидается, что выпадет еще 13-18 мм осадков.

1 сентября сохранятся кратковременные дожди, все же прояснения в небе порой будут, а температура воздуха снова 12-14 градусов.

Во второй половине недели в Петербурге также будет пасмурно, кратковременные дожди, редкое солнце и около 12-15 градусов тепла. Отрицательная температурная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября.