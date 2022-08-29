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Общество29 августа 2022 11:44

Станция метро «Улица Дыбенко» в Петербурге изменит режим работы с 1 сентября

В вестибюле станции в течение двух недель продолжится ремонт эскалатора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
С 1 сентября станция метро «Улица Дыбенко» поменяет режим работы

С 1 сентября станция метро «Улица Дыбенко» поменяет режим работы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2022 года станция метрополитена "Улица Дыбенко" изменит режим работы. Это связано в ремонтом эскалатора. Из-за этого пропускная возможность вестибюля будет ограничена. Об этом рассказали в пресс-службе метро города.

- С 1 по 16 сентября в вестибюле "Улица Дыбенко" будет проходить ремонт эскалатора. На это время по рабочим дням вход на станцию будет ограничен, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Ограничение будет действовать в утреннее время с 7:40 до 9:00 часов, когда многие горожане отправляются на работу и учебу. Но работники метрополитена будут следить за загруженностью станции и возможно корректировать график, чтобы не создавать столпотворение на входе.

Кроме того, с 1 сентября в метрополитене Петербурга увеличат количество поездов, поэтому составы будут ходить чаще.