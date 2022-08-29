Смольный спрогнозировал рост цен в Петербурге в 2023 году

В Смольном рассказали о прогнозе роста цен в Петербурге в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В будущем году в Санкт-Петербурге вырастут цены на продукты, средства гигиены, одежду и многие другие вещи. В Смольном прогнозируют рост цен в 2023 году более чем на 8 процентов. Об этом 29 августа 2022 года сообщили в Законодательном собрании во время "нулевых чтений" городского бюджета на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов, пишет "Мойка78".

- В 2023 году в Петербурге индекс потребительских цен составит 108,2 процентов от уровня текущего года, - сообщает издание.

Рост цен продолжится и дальше. Согласно прогнозам в 2024 году цены вырастут еще на 4,8 процентов, а в 2025 году на 4 процента.

Отмечается, что самый большой рост цен наблюдается сейчас у непродовольственных товаров. Показатель более чем на 14 процентов.