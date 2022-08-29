Грузовой поезд сбил мужчину в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области грузовой поезд сбил мужчину. Столкновение произошло в седьмом часу вечера 28 августа 2022 года на железнодорожном перегоне станций Пелла-Горы Кировского района. Несмотря на сильный удар, пешеходу удалось выжить. Об этом рассказали в полиции на транспорте по Северо-западному федеральному округу.

- Мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив постороннего на путях, стал подавать сигналы повышенной громкости, применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, - рассказали в полиции.

Благо, мужчина выжил. Это оказался 31-летний житель города Отрадное. Предположительно, в момент ЧП он был в пьяном состоянии не не заметил поезд.

С железной дороги мужчину госпитализировали в больницу. Насколько серьезно он пострадал, не уточняется. Сейчас полиция на транспорте проводит проверку.