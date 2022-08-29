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Общество29 августа 2022 13:01

Новый контракт на поставку автобусов заключили в Петербурге

До конца 2022 года парк города пополнял более 200 единиц общественного транспорта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новый контракт на поставку автобусов заключили в Петербурге

Новый контракт на поставку автобусов заключили в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге "Пассажиравтотранс" заключил контракт на поставку очередной партии автобусов различного класса. Всего до конца 2022 года автопарк перевозчика должны пополнить более 200 единиц транспорта. Это позволит обновить порядка 10 процентов парка. Об этом 29 августа рассказали в комитете по транспорту.

- До конца ноября парк пополнят 55 автобусов среднего класса российского производства и 15 автобусов белорусского производства большого класса, - рассказали в комитете.

Также перевозчик "ВЕСТ-СЕРВИС" пополнил свой парк 32 большими автобусами и 28 автобусами среднего класса. Всего они работают на природном газе и выйдут на маршруты города в сентябре.

А 29 августа на маршрут от Ладожского вокзала до Суздальского проспекта вышли 14 новых автобусов. Благодаря этому ожидание транспорта сократится до 10-15 минут.