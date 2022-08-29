Новый контракт на поставку автобусов заключили в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге "Пассажиравтотранс" заключил контракт на поставку очередной партии автобусов различного класса. Всего до конца 2022 года автопарк перевозчика должны пополнить более 200 единиц транспорта. Это позволит обновить порядка 10 процентов парка. Об этом 29 августа рассказали в комитете по транспорту.

- До конца ноября парк пополнят 55 автобусов среднего класса российского производства и 15 автобусов белорусского производства большого класса, - рассказали в комитете.

Также перевозчик "ВЕСТ-СЕРВИС" пополнил свой парк 32 большими автобусами и 28 автобусами среднего класса. Всего они работают на природном газе и выйдут на маршруты города в сентябре.

А 29 августа на маршрут от Ладожского вокзала до Суздальского проспекта вышли 14 новых автобусов. Благодаря этому ожидание транспорта сократится до 10-15 минут.