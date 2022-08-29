Расселенный дом на Канонерском острове в Петербурге продадут на торгах

Расселенный дом на Канонерском острове и водонапорную башню в Парголово продадут на торгах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили отдать под приватизацию водонапорную башню в Парголово и расселенный дом на Канонерском острове, который оказался под ЗСД. Таким образом город хочет сохранить постройки, найдя инвесторов и сняв с городского бюджета нагрузку на содержание зданий. Об этом 29 августа 2022 года рассказали в Смольном.

- Привлечение частных инвестиций поможет нам сохранить оба здания. Владельцы найдут возможности для их современного использования, – отметил губернатор Александр Беглов.

Водонапорная башня усадьбы княгини Лопухиной является признанным региональным памятником. А бывшая жилая многоэтажка на Канонерском острове оказалась под ЗСД. Сейчас дом уже расселен и имеет статус нежилого фонда.

Искать новых владельцев будут на торгах. Ожидается, что бюджет Петербурга, после продажи зданий, пополнится более чем на 58 миллионов рублей.