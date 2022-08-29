Платные парковки принесли 400 млн рублей в бюджет Петербурга в 2022 году

Платные парковки пополнили бюджет Петербурга на 400 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За восемь месяцев 2022 года платные парковки в Санкт-Петербурге уже принесли в казну города 400 миллионов рублей. Об этом 29 августа 2022 года во время "нулевых чтений" бюджета в Законодательном собрании рассказала глава комитета финансов города Светлана Енилина, пишет газета "Петербургский дневник".

- Зона платных парковок увеличивается. Прогнозируем и увеличение поступлений по данному доходу, - отметила председатель комитета.

Ожидается, что доход бюджета Петербурга за 2022 года от платных парковок составит 662 миллиона рублей.

Напомним, что уже 1 сентября зона платной парковки в очередной раз расширится. Платная стоянка распространится на Дворцовый округ и муниципального округа №78. Таким образом во всем Центральном районе не останется бесплатной парковки на улицах.