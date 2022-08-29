Врачи пять часов спасали изрубленную газонокосилкой руку школьника в Петербурге

Мальчика срочно доставили в Педиатрический университет Петербурга

Петербургские врачи спасли руку 11-мальчика, которая попала под газонокосилку. С тяжелыми травмами после неосторожного обращения с техникой ребенок попал сначала во Всеволожскую межрайонную больницу. Уже оттуда его направили в Педиатрический университет, где медики смогли оказать квалифицированную помощь.

- Узнав о характере травм, мы заранее сформировали операционные бригады. У мальчика была неполная травматическая ампутация среднего пальца левой кисти, открытый перелом дистальной фаланги того же пальца, рубленная рана фаланги указательного пальца и множественные рубленые раны левой кисти, - сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

Микрохирурги провели над операционным столом целых пять часов, но восстановить пальцы ребенку, к счастью, удалось. Сейчас врачи делают благоприятные прогнозы.

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