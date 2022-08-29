Петербург заработал на туристах 215 миллиардов рублей с начала 2022 года

Останавливаться туристы предпочитают в отелях и гостиницах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года Петербург заработал на туристах около 215 миллиардов рублей. Это в два раза больше в сравнении с прошлым годом, когда сумма равнялась лишь 124 миллиардам рублей. Это не удивительно при условии, что турпоток за этот период вырос на 30%.

- За 8 месяцев в Петербург было совершено 5,54 миллиона туристических поездок. Абсолютное большинство гостей - это жители регионов России, иностранцев было всего 160 тысяч человек. Средний чек туристов составил 36,5 рублей, что на 13,7% выше показателя прошлого года, - сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Отмечается, что увеличилось и средняя продолжительность пребывания туристов в городе - с 3-4 дней до 3-6 дней. Большинство туристов предпочитает останавливаться в отелях или гостиницах. Так, загрузка местных отелей составила больше 66%. В 2021 году этот показатель не смог перешагнуть и 52%.