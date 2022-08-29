Решение было принято на основе предписания Главного санитарного врача города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Действие коронавирусных ограничений в Петербурге продлили по 31 октября 2022 года. Такое решение было принято на основе предписания Главного санитарного врача города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

- Александр Беглов подписал внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Исходя из них, действие ограничений продлевается по 31 октября, - отметили в пресс-службе.

Продлеваются лишь те ограничения, которые еще не успели отменить. Ношение масок в общественных местах все еще носит рекомендательный характер.