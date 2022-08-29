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Общество29 августа 2022 16:44

Действие коронавирусных ограничений в Петербурге продлили по 31 октября

Соответствующие изменения внесены Александром Бегловым
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Решение было принято на основе предписания Главного санитарного врача города

Решение было принято на основе предписания Главного санитарного врача города

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Действие коронавирусных ограничений в Петербурге продлили по 31 октября 2022 года. Такое решение было принято на основе предписания Главного санитарного врача города. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

- Александр Беглов подписал внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Исходя из них, действие ограничений продлевается по 31 октября, - отметили в пресс-службе.

Продлеваются лишь те ограничения, которые еще не успели отменить. Ношение масок в общественных местах все еще носит рекомендательный характер.