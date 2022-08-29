Школьников станет на 14 тысяч больше в новом учебном году в Петербурге

Все школы уже готовы ко встрече с учениками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новом учебном году в Петербурге станет на 14 тысяч больше школьников по сравнению с прошлым годом. Всего за партами 1 сентября окажутся около 170 тысяч ребят разных возрастов. Об этом в традиционном радиообращении сообщил губернатор города Александр Беглов.

- Школы и детские сады уже на 100 процентов готовы к новому учебному году. Среди них 13 новых школ и 26 детских садов, - отметил губернатор.

Глава города также отметил, что строительство и реконструкция новых школ остаются приоритетной задачей для правительства. После летнего ремонта все учебные учреждения подключены к инженерным сетям и обеспечены средствами пожаротушения. Приведены в порядок также системы безопасности.