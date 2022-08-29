Пять машин с гуманитарной помощью для школьников Мариуполя направили из Петербурга к 1 сентября

К 1 сентября удалось восстановить три школы в Мариуполе, которые уже ждут ребят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять машин с гуманитарной помощью отправились в Мариуполь из Петербурга к 1 сентября. В них собраны школьные ранцы, наборы для учащихся, которые могут понадобятся школьникам при подготовке к новому учебному году. Помимо этого поддержку получат и сами педагоги - над шестью школами возьмут шефство петербургские учителя, чтобы поделиться опытом и снабдят литературой. Об этом в традиционном радиообращении к жителям Петербурга сообщил губернатор Александр Беглов.

- Помощь Мариуполю стала важной частью нашей повседневной работы. На днях мы проводили домой последнюю группу школьников Донбасса. Более 1500 ребят и педагогов познакомились с нашим городом. Нашли здесь новых друзей, отдохнули и набрались сил перед новым учебным годом, - отметил глава города.

К 1 сентября петербургским строителям также удалось подготовить 3 школы и 3 детских сада, пострадавших от обстрелов в Мариуполе. Теперь они, наконец, готовы принять ребят. В работе находятся еще 29 объектов, среди которых детская и взрослая поликлиники, онкологический и хирургический центры, учреждения культуры и спорта.