950 новых вагонов метро появятся в Петербурге к 2031 году

Поставки новых вагонов начнутся уже в этом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 2031 году в Петербургском метрополитене появится 950 новых вагонов. Обновление затянется на девять лет, но позволит полностью заменить подвижной состав, который уже выработает свой положенный срок. Об этом в традиционном радиообращении к жителям Петербурга сообщил глава города Александр Беглов.

- Транспорт - это одна из ключевых сфер нашего стратегического направления «Комфортный город». На прошлой неделе мы подписали первое соглашение по масштабному обновлению подвижного состава метрополитена. Ведем эту работу по поручению Президента России, - отметил губернатор Санкт-Петербурга.

Стоимость контракта составила 243 миллиарда рублей. Отмечается, что поставки начнутся уже в этом году.