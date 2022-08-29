Все школы Петербурга полностью готовы к новому учебному году

Новые школы уже ждут своих первых учеников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школы Петербурга полностью готовы к новому учебному году, до начала которого осталась всего пара дней. В этот раз они примут сразу 570 тысяч ребят, что на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом в традиционном радиообращении к жителям Северной столицы заявил глава города Александр Беглов.

- После летних ремонтов все образовательные учреждения подключены к инженерным сетям и обеспечены первичными средствами пожаротушения. Также проверены системы безопасности, оповещения и сигнализации. Все они находятся в рабочем состоянии, - отметил губернатор Санкт-Петербурга.

Свои двери в этом году распахнут и 13 новых школ, чье строительство завершилось не так давно. Вместе с ними откроются и 26 новых детских садов для тех, кто до школы пока еще не дорос.