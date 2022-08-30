Сильное похолодание и дожди ждут Петербург 30 августа

Холодно и дождливо будет в Петербурге 30 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришла осень. И хоть на календаре еще 30 августа 2022 года, на улице уже явно сентябрьская погода с ее прохладой, серым небом и дождями. К вечеру в городе поднимется сильный ветер вместе с сильным дождем. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столице окажет влияние холодный атмосферный фронт. Небо затянут плотные облака, пройдут дожди, вечером местами сильные, ожидается порывистый северный ветер. Все это ограничит дневной прогрев, и температурный фон днем окажется на 2-3 градуса ниже положенного по климату, - рассказал синоптик.

Впервые за долгое время температура воздуха в Петербурге составит всего 16-18 градусов, по Ленинградской области от 14 до 19 градусов тепла. Ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый при дожде.

В среду дожди сохранятся, а последний день лета станет еще более холодным.