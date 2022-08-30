Потерявшегося попугая нашли спустя два месяца во дворе на Московском проспекте в Петербурге

Большой попугай поселился во дворе на Московском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жители Московского проспекта Санкт-Петербурга заметили необычную птицу во дворе. На яблоне во дворе дома 145 сидит большой зеленый попугай. Пернатый - явно не голубь, родился не на улицах города, а потерялся. Об этом 30 августа 2022 года местные жители рассказали в социальных сетях.

- Во дворе по адресу Московский проспект 145 уже два дня живет большой попугай. Сидит на дереве, ест яблоки. Может кто-то ищет, - спросили очевидцы.

Новый пернатый петербуржец оказался действительно домашним. Очень быстро в комментариях к посту объявилась хозяйка. Она рассказала, что попугай жил с ними пять лет, но два месяца назад, в самый разгар лета, выпорхнул из окна и улетел. С тех пор она долго его искала, давала объявления, но бесполезно.

Однако поймали ли беглеца и вернули домой, пока не сообщается.