Корпоративную форму для учителей могут ввести в Петербурге

У педагогов Петербурга может появиться корпоративная форма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у учителей тоже может появиться школьная форма. 29 августа 2022 года на городском педагогическом совете состоялось модное дефиле для преподавателей, где им рассказали о стильных трендах. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

- Во время городского педагогического совета губернатор Петербурга Александр Беглов поинтересовался у профильного вице-губернатора Ирины Потехиной, нужна ли петербургским педагогам корпоративная форма, - сообщает издание.

Потехина обратилась к учителям в зале и отметила, что все зависит только от их общего решения. Также градоначальник отметил, что Смольный готов помочь преподавателям в приобретении корпоративной форме. Поэтому сейчас каждая школа может обсудить идею формы для учителей.