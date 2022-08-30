Гендиректора петербургской компании по выпуску медоборудования «Электрон» объявили в розыск

МВД объявило в розыск гендиректора петербургской компании «Электрон» Элинсона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Генерального директора компании НИПК "Электрон" из Санкт-Петербурга, которая занимается разработкой и производством медицинского диагностического оборудования, Александра Элинсона объявили в федеральный розыск. Бизнесмен проходит по уголовному делу, возбужденному в Томской области. Об этом 29 августа 2022 года пишет "Мойка78".

- Предварительно, материалы в производстве Следственного комитета Ленинградской области, название статьи не уточняется, - сообщает издание.

По какому именно делу проходит Элинсон и в чем его подозревают, не уточняется.

Известно, что бизнесмен работает в петербургской компании с 1996 года. На протяжении лет он занимал посты и коммерческого директора, а также исполнительного директора. Сейчас он является главой компании.

Предприятие не только выпускает медицинское оборудование, но и, соотвественно, поставляет его в медицинские учреждения по всей стране. В основном это аппараты УЗИ, томографы и рентгены.