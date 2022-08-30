Более 78% школьников признаны здоровыми в Петербурге

В Петербурге здоровыми признаны более 78 процентов школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге перед Днем зданий рассказали о здоровье школьников. Так, к началу учебного года в городе здоровыми признаны 78 процентов детей. Об этом 30 августа 2022 года этом рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина.

- Дети распределены на пять групп здоровья. Около 10 процентов у нас занимает группа абсолютно здоровых детей. Около 68 процентов это дети второй группы - здоровые с функциональными отклонениями. Это как и по всей стране. Дети третьей группы здоровья - около 30 процентов, - отметила Панютина.

Самый здоровой район оказался Петродворцовый. Здесь больше всего детей первой группы здоровья.

Что касается хронических заболеваний среди школьников, то лидирует патология глаз. В 50 процентах у детей близорукость. Второе место - болезни костно-мышечной системы, причем 40 процентов - это сколиоз. Болезни органов дыхания на третьем месте - половина из них - бронхиальная астма. Болезни нервной системы на четвертом месте. А на пятом - болезни эндокринной системы.