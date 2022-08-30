Циклон Ornella принесет дожди и холод в Петербург

Холодный циклон накроет Петербург на три дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург явно пришла осень. И принес ее циклон под названием Ornella. Уже утром 30 августа 2022 года в Северной столице было всего плюс 15 градусов. Похолодание кажется особо сильным после долгих жарких дней. А после обеда в городе продолжит холодать и поднимется северный ветер. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Циклон уже вышел с акватории Балтики на континент, и к ночи будет над Новгородской областью, продолжая медленно смещаться к северо-востоку. Поэтому изменений в лучшую сторону не ждем, а озвученные прогнозы не меняются, - отметил синоптик.

А прогнозы на ближайшие три дня такие: будут идти дожди, порой очень сильные. Сопровождать их будет северный ветер. Поэтому днем окажется очень холодно - всего 11-13 градусов тепла, порой даже ниже.

Прекратятся дожди только к выходным. Тогда чуть-чуть поднимется температура, но незначительно.