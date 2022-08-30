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Общество30 августа 2022 6:34

Более 70% месячной нормы дождя выпадет в Петербурге в последние два дня лета

Сильные дожди с ливнями пройдут 30 и 31 августа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дождь прольет более 70% месячной нормы осадков в Петербурге за два дня

Дождь прольет более 70% месячной нормы осадков в Петербурге за два дня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Санкт-Петербург надвигается циклон с Прибалтики, который накроет город дождями и холодом. 30 и 31 августа 2022 года в Северной столице будет лить, как из ведра, только иногда давая передышку горожанам. Ожидается, что за эти два дня выпадет более 70 процентов от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в "Водоканале".

- По прогнозам синоптиков в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. За два дня в городе может выпасть более 70 процентов от месячной нормы осадков, - сообщили в компании.

Основной удар ливня должен прийтись на период с 18 часов вечера 30 августа до 3 часов ночи. В это время гулять по улицам города без резиновых сапогов - не лучшая затея. Полностью дождевое облако покинет Петербург лишь к 20 часам вечера 31 августа.

Дежурные бригады "Водоканала" уже приготовились встречать ливень. Так, на проблемном перекрестке Парашютной и Репищева установлена передвижная насосная станция.