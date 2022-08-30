Полиция задержала парня, изнасиловавшего 14-летнюю девочку на первом свидании в Петербурге

В Петербурге задержали парня за изнасилование 14-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который изнасиловал 14-летнюю девочку на первом свидании. Молодого человека поймали вечером 29 августа 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 28 августа в полицию обратилась мать школьницы, которая потребовала найти и наказать обидчика ее дочери, - рассказал источник.

Девочка познакомилась в одном приложении с молодым человеком. Они какое-то время общались, в итоге договорились о встрече. Парочка прогуливалась по улице. Примерно в пять часов вечера, когда они оказались по аллее Евгения Шварца, парень схватил девочку и изнасиловал прямо на улице возле одного из домов.

Подозреваемого задержали на Московском проспекте. Им оказался 24-летний молодой мужчина из Таджикистана. По факту возбуждено уголовное дело.