Средняя зарплата в Петербурге выросла до 82 тысяч рублей в 2022 году

В Смольном сообщили о росте средней зарплаты в Петербурге выше 80 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге средняя номинальная зарплата у работающих горожан продолжает расти. В Смольном заявили, что в первом полугодии 2022 года она превысила 82 тысячи рублей. Эта цифра была рассчитана без вычета подоходного налога. Об этом рассказал врио председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, пишет "РБК-Петербург".

- По сравнению с тем же периодом, но прошлого года, рост реальных доходов горожан составил 1 процент и достиг 82,3 тысяч рублей, - сообщили в городской администрации.

Для сравнения, в июле этого года, по данным центра занятости, средняя номинальная зарплата жителя Петербурга составляла 82,05 тысяч рублей.

Власти Петербурга прогнозируют, что с 2023 по 2025 годы доходы населения города должны вырасти на 8 процентов. Однако только в первые полгода 2022 года цены в среднем выросли на 10 процентов.