Проезд по улицам в четырех районах Петербурга закроют с 1 сентября

С 1 сентября в четырех районах Петербурга перекроют движение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2022 года перекроют движение по улицам в четырех районах города: Кировском, Красногвардейском, Красносельском и Петродворцовом. Это связано с ремонтом дорог или прокладкой инженерных сетей. Поэтому автомобилистам стоит знать, где и когда проехать будет сложно или нельзя. Об этом рассказали в ГАТИ.

- С 1 по 6 сентября будет ограничен проезд по улице Трефолева от проспекта Маршала Говорова до Огородного переулка. Также лишь ограничить проезд планируется по улице Потапова от Ириновского проспекта до шоссе Революции с 1 по 22 сентября. В обоих случаях будут идти ремонтные работы на дорогах, - рассказали в инспекции.

Полностью закрывать проезд с 1 по 10 сентября будут по улице Лассаля от Красносельского шоссе до улицы Льва Толстого. Наиболее долго продлятся работы в Петергофе. Почти на два месяца с 1 сентября по 27 октября для укладки инженерных сетей закроют улицу Аврова от Никольской улицы до Михайловской улицы.